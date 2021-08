Λασιθίου

Κρήτη: Βγήκαν μαχαίρια σε πανηγύρι

Αλλοδαποί εναντίον Ελλήνων στο Οροπέδιο Λασιθίου.

Eπεισόδια ξέσπασαν μεταξύ αλλοδαπών και Ελλήνων στον χώρο που γίνεται το πανηγύρι της παραμονής της εορτής Αγίου Ιωάννη, στο Οροπέδιο Λασιθίου.

Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με πληροφορίες του CNA.gr αλλά και με αναφορές από αυτόπτες μάρτυρες, στον χώρο που διεξάγεται το πανηγύρι, αλλοδαποί, πιθανόν Πακιστανοί, επιχείρησαν να στήσουν πάγκους για να πουλήσουν διάφορα μικρά αντικείμενα λόγω του πανηγυριού. Δίπλα θέλησαν να στήσουν άλλους πάγκους μικροπωλητές από το Ηράκλειο.

Οι αλλοδαποί αντέδρασαν έντονα και ακολούθησε έντονη λογομαχία. Αποτέλεσμα οι αλλοδαποί να βγάλουν μαχαίρια εναντίον των Ελλήνων.

Η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις και από τις δυο πλευρές. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα.

Στα αξιοσημείωτα και το ότι, μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα συγκεντρώθηκαν αρκετοί αλλοδαποί, όπου οι περισσότεροι εργάζονται στις αγροτικές περιοχές του Οροπεδίου Λασιθίου.

ΠΗΓΗ: CNA.gr

