Λάρισα

Λάρισα: Νεκροί πατέρας και γιος σε τροχαίο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγικό τέλος για πατέρα και τον νεαρό γιο του, οι οποίοι χάθηκαν στην άσφαλτο.

Τραγικό θάνατο βρήκαν σε τροχαίο το απόγευμα του Σαββάτου ένας 55χρονος και ένας 22χρονος, πατέρας και γιος.

Οι δύο άνδρες επέβαιναν σε μηχανή η οποία – υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες – έπεσε πάνω στην κολώνα με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό τους.

Το συμβάν έγινε στο δρόμο Λάρισας – Καρδίτσας, στο ύψος της Μονής της Αγίας Παρασκευής.

Μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος τους.

Πηγή : onlarissa.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα του Σαββάτου

Βιασμός ΑμεΑ στα Χανιά: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες και σε δύο ιερείς

Τσίπρας – Ζάεφ: Βραβείο Βεστφαλίας για τη “Συμφωνία των Πρεσπών”