Φωτιά στον Πύργο – Ακούστηκαν εκρήξεις (βίντεο)

Zητήθηκε η προληπτική εκκένωση του χωριού Κορυφή

Φωτιά ξέσπασε στην Κορυφή Πύργου, κοντά στην περιοχή, όπου είχε εκδηλωθεί η πυρκαγιά στα τέλη του Ιουλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας ilialive.gr, στην περιοχή ακούστηκαν εκρήξεις. Η φωτιά καίει σε δασική έκταση, αναγεννημένο δάσος, σε χαράδρα αρκετά δύσβατη, όπου υπάρχουν και σκουπίδια.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ζητήθηκε η προληπτική εκκένωση του χωριού Κορυφή

Η φωτιά κινείται και προς το χωριό Φωναϊτικά όπου μετακινούνται και οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

ΠΗΓΗ: ilialive.gr

