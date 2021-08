Ηλεία

Φωτιά στον Πύργο: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαράδρα, σε δύσβατη περιοχή. Μήνυμα στους κατοίκους να είναι σε επιφυλακή για ενδεχόμενη απομάκρυνσή τους.

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβέστες στην πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου κοντά στον οικισμό Κορυφή Ηλείας.

Η πυρκαγιά καίει σε χαράδρα, σε δύσβατη περιοχή και δεν απειλεί τον οικισμό. Νωρίτερα οι κάτοικοι είχαν ενημερωθεί να είναι σε επιφυλακή για ενδεχόμενη απομάκρυνσή τους.

Στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής υπηρεσία με 21 οχήματα, με 64 άνδρες και τρία πεζοπόρα οχήματα.

Σε δηλώσεις του το βράδυ του Σαββάτου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας Βασίλειος Γιαννόπουλος, επιβεβαίωσε ότι δεν κινδυνεύει ο οικισμός καθώς, όπως είπε, «η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο εντός χαράδρας. Γίνονται προσπάθειες για την κατάσβεσή της και από πλευράς περιφέρειας έχουν διατεθεί ένα υδροφόρο όχημα και δύο μηχανήματα έργου που προσπαθούν να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες».

ΓΓΠΠ: Συναγερμός για 5 Περιφέρειες την Κυριακή (χάρτης)

Ο κίνδυνος για φωτιές θα είναι υψηλός και την Κυριακή... Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για αύριο Κυριακή 29 Αυγούστου, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3, για τις εξής περιοχές:

Στερεά Ελλάδα

Εύβοια

Επτάνησα (Κεφαλονιά, Λευκάδα)

Πελοπόννησος (Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία)

Κρήτη (Χανιά)

