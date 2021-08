Χανιά

Χανιά: Πυροβόλησαν και σκότωσαν σκύλο έξω από το σπίτι του

Άγνωστοι πυροβόλησαν εξ’ επαφής τον 9χρονο «Ρόκκο». Τι αναφέρει ο Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων.



Νεκρός έπεσε ένας σκύλος έξω από το σπίτι του στα Χανιά έπειτα από πυροβολισμό.

Σύμφωνα με την καταγγελία του Φιλοζωικού Συλλόγου Χανίων «Η προστασία των ζώων», άγνωστοι πυροβόλησαν εξ’ επαφής τον εννιάχρονο «Ρόκκο».

Κατά τη νεκροψία βρέθηκε η σφαίρα που σκότωσε το τετράποδο, με τους κηδεμόνες του να προχωρούν σε καταγγελία κατ’ αγνώστου.

