Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: φορτηγό παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα πεζό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στην πλατεία Αριστοτέλους.

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, περίπου στις 04:40, στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους,στην Θεσσαλονίκη.

Ρυμουλκό φορτηγό που οδηγούσε 46χρονος, παρέσυρε 40χρονο αλλοδαπό που διέσχιζε το οδόστρωμα και τον τραυμάτισε θανάσιμα.

Προανάκριση διενεργούν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρύθμιση χρεών πανδημίας: “τρέχουν” οι διαδικασίες για το άνοιγμα της πλατφόρμας

Κορονοϊός: Ξεκινούν οι εμβολιασμοί έξω από εκκλησίες

Rolling Stones - Charlie Watts: Το συγκινητικό “αντίο” στον ντράμερ (βίντεο)