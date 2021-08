Αχαΐα

Πάτρα: Νεκρός 23χρονος σε τροχαίο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρήνος για τον άτυχο νεαρό που έχασε την ζωή του τα ξημερώματα σε τροχαίο. . Συγκλονισμένοι συγγενείς και φίλοι.



Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 23χρονο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην οδό Αμερικής και Νέα Εθνική στην Πάτρα.

Ο νεαρός ανέβαινε με την μηχανή του στις 5.30 τα ξημερώματα την οδό Αμερικής, πέρασε το φανάρι και για άγνωστο λόγο “καρφώθηκε” στο απέναντι φανάρι που βρίσκεται κάτω από το κτίριο της Περιφέρειας, απέναντι απο το πάρκινγκ της Αστυνομιας.

Ο θάνατός του ήταν ακαριαιος. Επί τόπου βρέθηκε Πυροσβεστική και Αστυνομία η οποία κάνει έρευνες.

Για τον άτυχο 23χρονο που “έφυγε” από την ζωή γεμίζει μηνύματα το διαδίκτυο, καθώς οι φίλοι του δεν μπορούν να πιστέψουν αυτο που συνέβη. Αθλητής της πυγμαχίας, ιδιαίτερα κοινωνικός και αγαπητός σε όλους. Συγκλονισμένη και η οικογένειά του που έχασε τόσο άδικα το παλικάρι της.

Πηγή: flamis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Παγώνη: Πάρα πολλοί οι θάνατοι για την εποχή - Ανησυχία για τις ΜΕΘ

Αφγανή γέννησε στο αεροπλάνο προς Βρετανία (βίντεο)

Λωρίδα της Γάζας: κινδυνεύει η εύθραυστη εκεχειρία