Αιτωλοακαρνανία

Αγρίνιο: Νεκρός σε τροχαίο στην Ποταμούλα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 42χρονος όταν το αυτοκίνητό του βγήκε εκτός δρόμου και ανετράπη.



Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, στο 27ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Αγρινίου – Καρπενησίου και συγκεκριμένα στις Αυλακιές κοντά στην Ποταμούλα.

Ο οδηγός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μετά την εκτροπή του οχήματος του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η νέα τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου όταν το όχημα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας και κατέληξε εκτός δρόμου.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου, του ΕΚΑΒ και της Τροχαίας. Έγινε επιχείρηση απεγκλωβισμού του οδηγού του οχήματος από τους πυροσβέστες.

Ο άτυχος ένδτας καταγόταν από τον Αγαλιανό και κατοικούσε μόνιμα στο Αγρίνιο. Ο εκλιπών ήταν ηλεκτρολόγος στο επάγγελμα ενώ δεν ήταν παντρεμένος.

Πηγή: agriniopress.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πανελλήνιες 2021: 37χρονη μητέρα μπήκε πρώτη στη Φιλοσοφική Πατρών

Κορονοϊός - Παγώνη: Πάρα πολλοί οι θάνατοι για την εποχή - Ανησυχία για τις ΜΕΘ

Αφγανή γέννησε στο αεροπλάνο προς Βρετανία (βίντεο)