Ρέθυμνο: Νεκρός ο αγνοούμενος 45χρονος

Εντοπίστηκε νεκρός ο αγνοούμενος, από τις 13 Αυγούστου, άνδρας.

Νεκρός εντοπίστηκε τελικά σήμερα αργά το απόγευμα ο αγνοούμενος 45χρονος από το Βενί Μυλοποτάμου τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από τις 13 Αυγούστου.

Πρόκειται για τον Ιωάννη Κασσαπάκη ο οποίος εντοπίστηκε σε παραπόταμο του Γεροποτάμου μεταξύ Βενί και Έναστρο. Ο 45χρονος, που αντιμετώπιζε προβλήματα με την υγεία του, όπως όλα δείχνουν, περπατώντας στην όχθη έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε χτυπώντας στις πέτρες.

Η θέση που βρέθηκε ήταν με το πρόσωπο μέσα στο νερό. Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές και η σωρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου.

