Πέλλα

Γιαννιτσά: Ανήλικος με συνεργούς του χτύπησαν και λήστεψαν νεαρό

Συνελήφθη το απόγευμα της Κυριακής σε περιοχή της Πέλλας και συγκεκριμένα στα Γιαννιτσά, από αστυνομικούς της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Ασφάλειας Πέλλας, 17χρονος Έλληνας, για το αδίκημα της ληστείας.

Ειδικότερα, ο ανήλικος μαζί με 2 άγνωστους συνεργούς του, τα ξημερώματα της ίδιας μέρας, αφαίρεσαν από 26χρονο Έλληνα με τη χρήση σωματικής βίας το πορτοφόλι του, που περιείχε το χρηματικό ποσό των 40 ευρώ και διάφορα έγγραφα, σύμφωνα με δήλωση του παθόντα.

Ο 26χρονος άνδρας μεταφέρθηκε με εκδορές σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου του παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών του, αλλά και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών.

