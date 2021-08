Ηράκλειο

Ηράκλειο: Συλλήψεις για πλαστά διαβατήρια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με πλαστά διαβατήρια προσπάθησαν να φύγουν από την Ελλάδα οι 19 αλλοδαποί.

Δεκαεννέα άτομα -όλοι αλλοδαποί- συνελήφθησαν κατά το χρονικό διάστημα από την 23.08.2021 έως και 29.08.2021 στον Κρατικό Αερολιμένα Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης», κατηγορούμενοι για πλαστογραφία πιστοποιητικών.

Πρόκειται για 15 άνδρες και 4 γυναίκες που σε έλεγχο από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αερολιμένα Ηρακλείου, οι ανωτέρω αλλοδαποί επέδειξαν πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα αρχών Γαλλίας, Ιταλίας, Πορτογαλίας, Βελγίου, Γερμανίας, Ρουμανίας, Σλοβακίας, Ισπανίας, Σλοβενίας και Γεωργίας προκειμένου να αναχωρήσουν από τη χώρα με προορισμό την Ιταλία, Ελβετία, Γερμανία και Ισπανία. Τα πλαστά έγγραφα κατασχέθηκαν.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Αερολιμένα Ηρακλείου.

Ειδήσεις σήμερα:

Καμπούλ: Ρουκέτες και εκρήξεις στο αεροδρόμιο

Κυψέλη: Φωτιά σε διαμέρισμα - Νεκρή μία γυναίκα

Μέσι: Το ντεμπούτο του στην Παρί Σεν Ζερμέν