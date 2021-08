Χαλκιδική

Χαλκιδική: Δέκα κιλά φυσίγγια εκεί που βρέθηκαν νεκρά φλαμίνγκο (εικόνες)

Στο σημείο που είχαν φωλιάσει τα φλαμίνγκο στη λιμνοθάλασσα του Αγίου Μάμα.

Περίπου 10 κιλά χρησιμοποιημένα φυσίγγια μάζεψαν εθελοντές από νησίδα όπου είχαν φωλιάσει φλαμίνγκο, στη λιμνοθάλασσα του Αγίου Μάμα Χαλκιδικής, περιοχή που τον περασμένο Φεβρουάριο είχαν εντοπιστεί νεκρά και ημιθανή πουλιά με συμπτώματα δηλητηρίασης από μόλυβδο.

Η προσπάθεια των εθελοντών από τη «Δράση για την Άγρια Ζωή», της οργάνωσης «U in Europe» αλλά και κατοίκων της περιοχής, εστιάστηκε αποκλειστικά μέσα στο Καταφύγιο Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) όπου απαγορεύεται το κυνήγι και κυρίως στη νησίδα όπου φώλιασαν τα φλαμίνγκο το 2020 και προσπάθησαν να φωλιάσουν ξανά και φέτος.

Σύμφωνα με την ορνιθολόγο της «Δράσης για την Αγρια Ζωή» Πηνελόπη Καραγιάννη, «αν και μαζεύτηκαν εκατοντάδες φυσίγγια, εντούτοις λόγω των πρόσφατων βροχοπτώσεων πολλά από τα φυσίγγια είχαν αρχίζει να εισχωρούν μέσα στη λάσπη και ήταν αδύνατο να αφαιρεθούν».

«Ενδεικτικό του προβλήματος είναι ότι κάποια βρίσκονταν στις φωλιές των φλαμίνγκο, αφού τα πουλιά, στην προσπάθειά τους να φτιάξουν τις φωλιές τους, μετέφεραν μαζί με τη λάσπη και τα φυσίγγια», λέει η κ. Καραγιάννη προσθέτοντας ότι με την ευκαιρία, μαζεύτηκαν κι άλλα σκουπίδια, αν και τα φυσίγγια ήταν η πλειονότητα των σκουπιδιών.

