Κυκλάδες

Ίος: Ο καυγάς δυο φίλων κατέληξε σε φονικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δράστης και θύμα ήταν στην ίδια παρέα.

Συνελήφθη σήμερα στην Ίο, από αστυνομικούς Αστυνομικού Τμήματος Ιητών, ένας 20χρονος Ιρλανδός κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία.

Ειδικότερα, σήμερα πρωινές ώρες στη Χώρα Ίου, ο 20χρονος διαπληκτίστηκε και ενεπλάκη σε καυγά με 22χρονο ομοεθνή του τον οποίο χτύπησε με τα χέρια του με αποτέλεσμα την πτώση αυτού στο οδόστρωμα.

Ο 22χρονος τραυματισθείς μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας του νησιού, όπου κατέληξε.



Αστυνομικοί που ενημερώθηκαν για το περιστατικό μετέβησαν άμεσα στο σημείο όπου εντόπισαν τον δράστη και τον προσήγαν στο Αστυνομικό Τμήμα, ενώ άγνωστοι παραμένουν οι λόγοι που έφτασαν στον καυγά καθώς οι δύο Ιρλανδοί ήταν στην ίδια παρέα.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίζεται σε βάρος του θα οδηγηθείστην Εισαγγελία Πρωτοδικών Νάξου, ενώ παράλληλα παραγγέλθηκε

ιατροδικαστική εξέταση.

Πηγη:Cyclades24.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ανεμβολίαστοι υγειονομικοί: Από 1η Σεπτεμβρίου σε αναστολή

Αγριογούρουνα: Κόντρα δασαρχείου – δημαρχείων για τη λύση στο πρόβλημα

Ο Σεμέδο αρνείται τις κατηγορίες για βιασμό