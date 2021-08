Αιτωλοακαρνανία

Φωτιά στον Άγιο Συμεών

Μεγάλη κινητοποίηση για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, από ξηράς και αέρος.

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή 'Αγιος Συμεών Μεσολογγίου, χωρίς, έως τώρα, να απειλεί κατοικημένη περιοχή.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά ξεκίνησε από παρακείμενο ΧΥΤΑ και επεκτάθηκε σε γειτονική δασική έκταση.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Συμεών, Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.

Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 30, 2021

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, αποτελούμενες 36 πυροσβέστες με δύο πεζοπόρα τμήματα και 13 οχήματα, επιχειρούν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Από αέρος συνδράμουν με τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη.

