Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: Κρούσματα σε μονάδα διανομής των ΕΛΤΑ

Μόνον ένας από τους νοσήσαντες ήταν εμβολιασμένος

Συνολικά 21 κρούσματα κορονοϊού εντοπίστηκαν από την περασμένη Δευτέρα μέχρι και σήμερα, στη Μονάδα Διανομής Δυτικής Θεσσαλονίκης των ΕΛΤΑ, στην οδό Λαγκαδά στη Σταυρούπολη, στην οποία εργάζονται συνολικά περίπου 60 άτομα.

“Τα πρώτα επιβεβαιωμένα κρούσματα είχαν εντοπιστεί στις αρχές της περασμένης εβδομάδας και μέχρι την Παρασκευή 27/8, είχαν φτάσει τα 20. Σήμερα, ένας ακόμη εργαζόμενος που είχε βρεθεί αρνητικός και σε self test και σε rapid, βγήκε τελικά θετικός σε μοριακό τεστ”, ανέφερε στο GRTimes.gr ο πρόεδρος του Συνδικάτου Ταχυδρόμων Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, Χρήστος Σαββουλίδης.

Όπως είπε ο κ. Σαββουλίδης, από την πρώτη στιγμή ενημερώθηκε το αρμόδιο τμήμα Covid, στα κεντρικά των ΕΛΤΑ στην Αθήνα και δόθηκαν συγκεκριμένες οδηγίες αντιμετώπισης της κατάστασης, όπως η απομόνωση των εργαζόμενων που βρέθηκαν θετικοί και η απολύμανση των χώρων, προκειμένου η υπηρεσία να συνεχίζει να λειτουργεί απρόσκοπτα, χωρίς διακοπή.

Επισήμανε πως η κατάσταση της υγείας των συναδέλφων του είναι καλή, ενώ απαντώντας σε σχετική ερώτηση, δήλωσε πως από τους 21 θετικούς εργαζόμενους, οι 10 είναι μη μόνιμοι (εργολαβικοί) και οι 11 μόνιμοι και από τους τελευταίους μόνο ο ένας είχε κάνει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού.

