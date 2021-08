Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα, απεγκλωβίστηκαν ηλικιωμένοι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έσωσε τη ζωή δύο ηλικιωμένων, που εγκλωβίστηκαν στο διαμέρισμά τους όταν ξέσπασε φωτιά.



Πυροσβέστες απεγκλώβισαν μια ηλικιωμένη και και τον κατάκοιτο σύζυγό της από διαμέρισμα πέμπτου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Κρήτης, στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η φωτιά ξεκίνησε από γυμνό καλώδιο κλιματιστικού, που βρισκόταν στο σαλόνι του διαμερίσματος.

Η άφιξη της Πυροσβεστικής στο συμβάν ήταν άμεση, καθώς ο 3ος Πυροσβεστικός Σταθμός Θεσσαλονίκης βρίσκεται σε αρκετά κοντινή απόσταση. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν πρώτα την ηλικιωμένη γυναίκα και στη συνέχεια τον σύζυγό της. Παράλληλα κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά, η οποία προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο μεγαλύτερο μέρος της οικίας.

Στη γυναίκα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από διασώστες του ΕΚΑΒ ενώ ο κατάκοιτος άνδρας μεταφέρθηκε με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.





Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Υπουργικό Συμβούλιο με το νου στον… ανασχηματισμό

Καιρός: Καταιγίδες και βοριάδες την Τρίτη

Σεισμός στην Κόρινθο, αισθητός στην Αττική