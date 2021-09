Εύβοια

Χαλκίδα: νεκρός ανήλικος από ηλεκτροπληξία

Τραγικό θάνατο βρήκε ένα αγόρι, ενώ φόρτιζε την μπαταρία ενός αυτοκινήτου.

Τραγωδία σημειώθηκε λίγο πριν τις 21:00 το βράδυ της Τρίτης (31-08-2021) στη περιοχή της Ξηρόβρυσης στη Χαλκίδα με θύμα έναν 17χρονο, ο οποίος έχασε την ζωή του από ηλεκτροπληξία..

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 17χρονος φόρτιζε μία μπαταρία αυτοκινήτου στο σπίτι του όταν ξαφνικά έπιασε το καλώδιο και χτυπήθηκε από ηλεκτρικό ρεύμα.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας όπου διαπιστώθηκε απλά ο θάνατος του.

Ο χαμός του βύθισε στο πένθος την οικογένεια του και τους φίλους του.

