Μεσσηνία

Μεσσηνία: Πτώμα γυναίκας βρέθηκε κάτω από το τσιμέντο (εικόνες)

Σε γυναικοκτονία παραπέμπουν τα στοιχεία, μετά την ανεύρεση της σορού τη 42χρονης.

Πτώμα γυναίκας βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης θαμμένο κάτω από τσιμέντο αυλής, στην Άνω Πόλη Κυπαρισσίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται για την εξαφανισμένη 42χρονη Ρουμάνα, Μόνικα Γκιους, η οποία έμενε εκεί μαζί με τον άνδρα της. Εκείνος έχει αποχωρήσει εδώ και καιρό για Ρουμανία.

Η επιχείρηση έρευνας στο συγκεκριμένο σημείο ξεκίνησε όταν παρατηρήθηκε πως υπήρχε διαφορετικό χρώμα στο τσιμέντο της αυλής.

Έτσι, το πρωί της Τετάρτης, σκαπτικό μηχάνημα της Αστυνομίας εντόπισε το πτώμα κάτω από το τσιμέντο.

Έρευνες είχαν γίνει το προηγούμενο διάστημα και σε πηγάδι που βρίσκεται σε μικρή απόσταση.

Στο σημείο αναμένεται ιατροδικαστής, ενώ ο χώρος έχει αποκλειστεί από την αστυνομία.

Πηγή: gargalianoionline.gr, tharrosnews.gr