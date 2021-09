Θεσσαλονίκη

Σεξουαλική κακοποίηση στις 40 Εκκλησιές: στη φυλακή ο νεαρός

Το περιστατικό είχε καταγγελθεί τις προηγούμενες μέρες στη Θεσσαλονίκη.

Τον δρόμο για τις φυλακές πήρε νεαρός που συνελήφθη ύστερα από καταγγελία κοπέλας ότι της επιτέθηκε σεξουαλικά και τη λήστεψε, πριν από είκοσι μέρες, σε κεντρικό δρόμο των Σαράντα Εκκλησιών, στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για άνδρα 21 ετών, με καταγωγή από το Πακιστάν, ο οποίος είχε συλληφθεί την προηγούμενη Πέμπτη, όταν στην κατοχή του βρέθηκε μικροποσότητα χασίς. Καθώς όμως φέρεται να αναγνωρίστηκε από την 20χρονη καταγγέλλουσα εκδόθηκε εις βάρος του ένταλμα σύλληψης για βιασμό και ληστεία, πράξεις για τις οποίες απολογήθηκε στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Όπως έγινε γνωστό, ο ίδιος στην απολογία του αρνήθηκε τις κατηγορίες, ισχυριζόμενος ότι δεν ήταν αυτός ο δράστης.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε η νεαρή στην καταγγελία της, ο κατηγορούμενος την πλησίασε και την έριξε στο έδαφος επιχειρώντας να τη βιάσει κι όταν εκείνη αντιστάθηκε, τράπηκε σε φυγή αρπάζοντας προηγουμένως την τσάντα της με το κινητό τηλέφωνο.

Το περιστατικό, κατά την ίδια καταγγελία, έγινε τα ξημερώματα της 11ης Αυγούστου, καθώς η 20χρονη βάδιζε επί της οδού Βιζυηνού.

