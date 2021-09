Ροδόπη

Φωτιά στη Ροδόπη

Στις φλόγες έχει παραδοθεί αγροτοδασική έκταση.

(εικόνα αρχείου)

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη Ροδόπη.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή του Κοπτερού του δήμου Ιάσμου Ροδόπης και επιτόπου έχουν σπεύσει επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης.

Συγκεκριμένα, επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 12 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο ελικόπτερα.

Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες ΟΤΑ.

