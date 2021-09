Καβάλα

Καβάλα: Πυροβολισμοί με τραυματίες σε παραλία

"Έπεσαν" πυροβολισμοί στους Αμμολόφους. Τρεις τραυματίες, ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη.

(εικόνα αρχείου)

Πανικός επικράτησε στην παραλία των Αμμόλοφων στην Καβάλα, ύστερα από πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το απόγευμα της Τετάρτης ένα άτομο άρχισε να πυροβολεί με πιστόλι, τραυματίζοντας τρεις ανθρώπους.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε beach bar, με την Αστυνομία να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Καβάλας.

Πηγή: kavalapost

