Ηράκλειο

Κορονοϊός - Κρήτη: Πέθανε λίγες μέρες μετά τον σύζυγό της

Οικογενειακή τραγωδία στο Ηράκλειο καθώς ένα ανδρόγυνο έχασε τη ζωή από κορονοϊό μέσα σε λίγες ημέρες στο ΠΑΓΝΗ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μια γυναίκα 72 ετών που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ κορονοϊού του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείο στο Ηράκλειο είναι το τελευταίο θύμα της πανδημίας στην Κρήτη.

Η γυναίκα ήταν ανεμβολίαστη και νοσηλευόταν περίπου ένα μήνα στη ΜΕΘ μαζί με τον σύζυγό της ο οποίος επίσης νοσούσε. Ο 75χρονος σύζυγος είχε κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου όμως έχασε και αυτός τη μάχη πριν από 10 ημέρες.

Πηγή: cretalive

