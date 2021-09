Φθιώτιδα

Λαμία: Σκύλος δάγκωσε παιδί και τη μάνα του σε παιδική χαρά

Από τα δόντια του σκύλου κατάφερε να σώσει το παιδάκι η μητέρα του. Οι σκηνές που εκτιλύχθηκαν στην παιδική χαρά.

Μέσα στην παιδική χαρά μπήκε δεσποζόμενος μεγαλόσωμος σκύλος, κάνοντας επίθεση σε παιδιά που έπαιζαν.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης στην παιδική χαρά της Ανθήλης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο σκύλος άρπαξε ένα παιδάκι 5 ετών, καταφέρνοντάς του τέσσερις δαγκωματιές στην πλάτη.

Η μητέρα του παιδιού δέχθηκε επίσης δαγκωματιές, στην προσπάθειά της να σώσει το παιδί.

Μητέρα και παιδί κατέφυγαν σε ιδιωτικό ιατρείο όπου έγινε βαθύς καθαρισμός των πληγών, ενώ ευτυχώς δε χρειάστηκαν ράμματα ή κάποιος αντιτετανικός ορός.

