Βοιωτία

Σεισμός στη Θήβα

Ιδιαίτερα αισθητή και σε περιοχές της Αττικής έγινε η σεισμική δόνηση.

Σεισμός μεγέθους 4 Ρίχτερ σημειώθηκε στη Θήβα.

Η δόνηση καταγράφηκε από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών στις 8:48 και το επίκεντρο ήταν στα 2χλμ βορειανατολικά της Θήβας.

Το εστιακό βάθος, σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση, ήταν στα 10, 3χλμ.

