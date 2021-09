Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Νεκρή νεαρή οδηγός σε τροχαίο με λεωφορείο του ΟΑΣΘ (εικόνες)

Άφησε την τελευτία πνοή της στο δρόμο που συνδέει τη Χαλάστρα με τα Κύμινα.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης έξω από τη Θεσσαλονίκη, στο δρόμο που συνδέει τη Χαλάστρα με τα Κύμινα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Thestival, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε νεαρή συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με λεωφορείο του ΟΑΣΘ (πρόκειται για λεωφορείο που εκτελεί δρομολόγια του ΟΑΣΘ και ανήκει στα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης).

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα μια μηχανή ταχείας ανταπόκρισης, ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μια Κινητή Ιατρική Μονάδα. Δυστυχώς ήταν αργά.

Η άτυχη γυναίκα είχε υποκύψει στα τραύματά της. Η σορός της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

