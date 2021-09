Θεσσαλονίκη

Φωτιά στη Θέρμη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φωτιά σε περιοχή πίσω από τα κοιμητήρια Θέρμης. Στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

(εικόνα αρχείου)

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση αργά το απόγευμα πίσω από τα κοιμητήρια "Αναστάσεως του Κυρίου Θέρμης" στη Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο επιχειρούν 16 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα.

Η πυρκαγιά προκλήθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες λίγο μετά τις 18:30.

Βίντεο: GRtimes

Ειδήσεις σήμερα:

Mad Clip: Πληροφορίες για θανατηφόρο τροχαίο ζητά η Τροχαία

Επικουρική ασφάλιση - Βουλή: “Πυρά” αρχηγών για τις αλλαγές

Super League: το πρόγραμμα της πρεμιέρας