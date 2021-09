Έβρος

Έβρος: Πυροβόλησαν Σύρο πρόσφυγα στα ελληνοτουρκικά σύνορα

Είχε εισέλθει παράνομα απο την Τουρκία στην Ελλάδα. Τι συνέβη.

Τραυματισμένος από πυροβόλο όπλο στο δεξί μηρό εντοπίσθηκε, αργά το μεσημέρι της Πέμπτης, σε παρέβρια περιοχή του βόρειου Έβρου, ένας μη νόμιμος μετανάστης, ο οποίος είχε εισέλθει παράνομα από την Τουρκία στην Ελλάδα, διασχίζοντας τον ποταμό Έβρο με πλαστική βάρκα

Ο μετανάστης, όιπως αναφέρει το pamevro.gr, εντοπίσθηκε από περιπολούντες αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία αναφέρονται τα εξής:

"Σήμερα (2-9-2021) το μεσημέρι, σε παρέβρια περιοχή του βόρειου Έβρου, εντοπίσθηκε από περιπολούντες αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας μη νόμιμος μετανάστης, ο οποίος είχε εισέλθει παράνομα από την Τουρκία στην Ελλάδα, διασχίζοντας τον ποταμό Έβρο με πλαστική βάρκα, τραυματισμένος από πυροβόλο όπλο στο δεξί μηρό.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου.

Την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ορεστιάδας"

