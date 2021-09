Βοιωτία

Σεισμός στη Θήβα

Νέος σεισμός στη Θήβα. Η δόνηση έγινε αισθητή και στην Αττική.

Νέος σεισμός μεγέθους 3,4 Ρίχτερ, σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, με επίκεντρο 5 χιλιόμετρα ανατολικά - βορειοανατολικά της Θήβας.

Η δόνηση έγινε αισθητή και στην Αττική.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό της βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.

