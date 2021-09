Αχαΐα

Πάτρα: Επιχειρηματίας συνελήφθη για βιασμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οικιακή βοηθός κατήγγειλε επιχειρηματία για βιασμό. Η κατάθεση φωτιάς της γυναίκας. Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση.

Στο κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαΐας κρατείται τις τελευταίες ημέρες μετά τη σύλληψή του, ένας 76χρονος συνταξιούχος, επιφανής επιχειρηματίας της Πάτρας που αντιμετωπίζει την κατηγορία του βιασμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος άνδρας συνελήφθη έπειτα από καταγγελία που έκανε σε βάρος του στην Αστυνομία, την περασμένη Δευτέρα (30-08-2021), μια γυναίκα ηλικίας 60 ετών, η οποία επισκεπτόταν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τη βίλα του, σε συνοικία της Πάτρας, παρέχοντας υπηρεσίες καθαριότητας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο γνωστός συνταξιούχος επιχειρηματίας συνελήφθη την Τρίτη μετά την καταγγελία που έκανε η γυναίκα η οποία τον κατηγορεί ότι τη βίασε ενώ είχε μεταβεί στο σπίτι του για να το καθαρίσει. Η γυναίκα κατήγγειλε το περιστατικό τη Δευτέρα και στο πλαίσιο του αυτοφώρου η Αστυνομία προχώρησε σε έρευνα και σε σύλληψή του γνωστού επιχειρηματία.

Η 60χρονη οικιακή βοηθός υποστηρίζει πως όταν μετέβη στο σπίτι του 76χρονου για να το καθαρίσει, αρχικά δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση από τον άνδρα, η οποία μετατράπηκε στη συνέχεια σε βιασμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Πελοπόννησος», η καταγγέλλουσα υπεβλήθη και σε ιατροδικαστική εξέταση και τα ευρήματα συνηγορούν στην εκδοχή του βιασμού.

Ο γνωστός επιχειρηματίας αναμένεται να προσαχθεί σήμερα ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθεί για την κατηγορία του βιασμού 60χρονης και να παρουσιάσει τη δική του εκδοχή της υπόθεσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Μίκης Θεοδωράκης: Εθνικό πένθος για τον παγκόσμιο Έλληνα

Σκυλακάκης για ΕΝΦΙΑ: δεδομένη η αλλαγή συντελεστών

Mad Clip: Εμφανίστηκε ο οδηγός του Audi