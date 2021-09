Εύβοια

Εύβοια: Άγριος ξυλοδαρμός γυναίκας από τον σύζυγό της

Γείτονες, άκουσαν τις φωνές και αμέσως κάλεσαν την αστυνομία. Την βρήκαν μέσα σε λίμνη αίματος στο πάτωμα.

Σοκ προκαλεί το νέο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε στην Χαλκίδα, όταν ένας άνδρας Αλβανικής καταγωγής, χτύπησε και τραυμάτισε σοβαρά την σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επεισόδιο έγινε το βράδυ της Πέμπτης σε σπίτι δεύτερου ορόφου πολυκατοικίας, επί της οδού Γαζέπη.

Ένας 54χρονος άνδρας Αλβανικής καταγωγής, άρχισε να χτυπά την σύζυγό του. Γείτονες, άκουσαν τις φωνές και αμέσως κάλεσαν την αστυνομία.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ μπήκαν στο διαμέρισμα και αντίκρισαν την γυναίκα στο πάτωμα, σοβαρά τραυματισμένη στο κεφάλι, μέσα σε μία λίμνη αίματος.

Άμεσα ο επικεφαλής της ομάδας ΔΙΑΣ, συνέλαβε τον 54χρονο, ο οποίος δεν πρόλαβε να απομακρυνθεί από το σημείο, ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε την τραυματισμένη γυναίκα στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Ο δράστης οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφάλειας Χαλκίδας.

Πηγή: eviathema.gr

