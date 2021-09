Ηράκλειο

Κρήτη: Στην φυλακή ο ηλικιωμένος που κατηγορείται για ασέλγεια 6χρονης

Προφυλακιστέος κρίθηκε, με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, ο 72χρονος άνδρας που κατηγορείται για ασελγείς πράξεις σε βάρος 6χρονου κοριτσιού.

Ο 72χρονος άνδρας οδηγήθηκε το πρωί της Παρασκευής, ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί καθώς σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για γενετήσια πράξη σε ανήλικο κάτω των 12 ετών κατ’ εξακολούθηση και παράνομη οπλοκατοχή.



O άνδρας συνελήφθη μετά από καταγγελία της μητέρας της 6χρονης, η οποία υποστήριξε πως η κόρη της, της εξομολογήθηκε πως ο ηλικιωμένος, που είναι γνωστός της οικογένειας, την άγγιξε σε ευαίσθητα σημεία.



«Πρόκειται για μια υπόθεση αρκετά ευαίσθητη, εξαιρετικά σοβαρή και αυτό που δυστυχώς μας έχει πείσει ότι το μικρό παιδί λέει την αλήθεια είναι ότι ένα παιδί 6 ετών, μιλάει με λεπτομέρεια, παραστατικά, αναλυτικότατα για το συμβάν, το οποίο προκαλεί -το λιγότερο- αποτροπιασμό», δήλωσε στο Creta24 o ένας εκ των δύο δικηγόρων των γονιών της 6χρονης, Ζαχαρίας Λιπαράκης, που δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Από την πλευρά του ο δεύτερος δικηγόρος της οικογένειας της ανήλικης Δημήτρης Ζάχος τόνισε: «Οι αποδιδόμενες στον κατηγορούμενο πράξεις έχουν τεράστια νομική και ηθική απαξία. Ο πατέρας της ανήλικης δηλώνει συντετριμμένος από όλα αυτά τα συμβάντα, αν όντως έχουν συμβεί και παράλληλα είναι αποφασισμένος να συνδράμει από την πλευρά του προκειμένου να πέσει άπλετο φως και να διερευνηθεί η αλήθεια. Εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στην Ελληνική δικαιοσύνη ότι θα κάνει ότι είναι δυνατόν προς το συμφέρον πάντα του τέκνου διότι αυτό προέχει».



