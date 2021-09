Χανιά

Κρήτη - Τροχαίο: Μία νεκρή και 3 τραυματίες

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στην Κίσαμο στα Χανιά

(Φωτο: sadentrepese.blogspot.com)

Με αίμα βάφτηκε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα η άσφαλτος σε δρόμους των Χανίων.

Το απόγευμα της Παρασκευής, ενοικιαζόμενο επιβατηγό αυτοκίνητο συγκρούστηκε μετωπικά με αγροτικό στην περιοχή του Μελισουργειού Κισάμου, επι του ΒΟΑΚ.

Στα οχήματα επέβαιναν τέσσαρα άτομα, τα οποία εγκλωβίστηκαν στα συντρίμμια και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Κισάμου με έξι πυροσβέστες που πήγαν στο σημείο με τρία οχήματα.

Δυστυχώς από το ένα όχημα μια 75χρονη Χανιώτισσα απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της και μαζί με άλλα τρία άτομα τραυματίες, διεκομίσθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τραυματίες είναι ο 55χρονος γιός της νεκρής, οι οποίοι επέβαιναν στο αγροτικό, και δύο γυναίκες απο την Γαλλία που επέβαιναν στο ενοικιαζόμενο.

