Χανιά

Αποκόρωνας: φωτιά σε ξύλινο σπίτι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σημαντικές οι ζημιές στην κατοικία από την πυρκαγιά, παρά την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστών.

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής σε ξύλινη μονοκατοικία στον οικισμό Δράμια της Δημοτικής Ενότητας Γεωργιουπόλεως του Δήμου Αποκορώνου.

Στο σημείο έσπευσαν με έξι οχήματα 12 Πυροσβέστες οι οποίοι κατάφεραν να μην επεκταθούν οι φλόγες σε παρακείμενες οικίες και χωράφια, ενώ την κατάσβεσαν μετά από δύο ώρες με την συνδρομή και τεσσάρων εθελοντών της Ομάδας Εθελοντών Εκτάκτων Αναγκών Αποκορώνου με ένα όχημα.

Από την φωτιά προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές στο εσωτερικό αλλά και στην οροφή της οικίας.

Την αιτία ερευνά το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βρυσών.

Πηγή: flashnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Έγκλημα στην Κερατέα: Σώθηκε από την φωτιά και την σκότωσε ο γιος της

Καιρός: τοπικές βροχές και ισχυροί άνεμοι το Σάββατο

ΔΕΘ: Ελαφρύνσεις και μέτρα στήριξης στις εξαγγελίες Μητσοτάκη