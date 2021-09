Αχαΐα

Πάτρα: Ανατροπή στην υπόθεση βιασμού που κατήγγειλε οικιακή βοηθός

Πλήρης ανατροπή στην υπόθεση της καταγγελίας για βιασμό που έγινε σε βάρος γνωστού Πατρινού επιχειρηματία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ιατροδικαστικη έκθεση άδειξε ότι δεν υπάρχει ούτε ίχνος βιασμού ενώ μετά από εύστοχες ερωτήσεις της ανακρίτριας η καταγγέλλουσα είπε ότι όλα ήταν ψέμα και ότι άλλοι την έβαλαν να το κάνει για οικονομικούς λόγους. Μάλιστα ήδη η οικογένεια του 76χρονου έχει υποβάλλει μήνυση στην 60χρονη.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας Γιάννη Παπαναστασόπουλο:

“Η σκευωρία που κατασκευάστηκε σε βάρος του συνταξιούχου επιχειρηματία, σήμερα, κατέρρευσε πλήρως. Μετά την ιατροδικαστική έκθεση που δεν κατέδειξε ίχνος βιασμού σε βάρος της και την ανακριτική διαδικασία, η καταγγέλλουσα παραδέχθηκε κλαίγοντας και ζητώντας πολλές φορές συγγνώμη, ενώπιον της κ. Ανακρίτριας και της κ. Εισαγγελέως, ότι όσα ισχυρίστηκε σε βάρος του επιχειρηματία ήταν ψέματα, του ζητάει συγγνώμη και ότι ντρέπεται για όσα είπε περί δήθεν βιασμού της. Κατέθεσε ότι παρασύρθηκε από κάποιον γνωστό της που δεν θέλει να κατονομάσει, ο οποίος την έπεισε να καταγγείλει τον κατηγορούμενο για να ωφεληθεί οικονομικά. Έτσι, η διαδικασία της απολογίας έγινε εντελώς τυπική και ο άδικα κατηγορηθείς αφέθηκε ελεύθερος χωρίς όρους."

