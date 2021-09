Κορινθία

Φωτιά στην Κορινθία

Στις φλόγες δάσος με πεύκα. Η Πυροσβεστική στέλνει ενισχύσεις στο πύρινο μέτωπο.

(εικόνα αρχείου)

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη πυρκαγιά σε δασική έκταση πάνω από το Κατακάλι Κορινθίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά καίει πεύκα, ενώ στο σημείο σπεύδουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Αναμένεται η συνδρομή εναέριων μέσων και ενίσχυση των Πυροσβεστών που επιχειρούν στην περιοχή.

