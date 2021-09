Αιτωλοακαρνανία

Φωτιά στο Αιτωλικό

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο.

Eπίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στην περιοχή Αστροβίτσα Αιτωλικού, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά που καίει δασική έκταση.

Ειδικότερα, στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 14 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα, ενώ τέσσερα πυροσβεστικά αεροπλάνα πραγματοποίησαν ρίψεις νερού, μέχρι την δύση του ηλίου.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αστροβίτσα Αιτωλικού. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Εν τω μεταξύ, νωρίτερα ξέσπασε πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βλασαίικα, στην Κορινθία. Στο σημείο έσπευσαν 42 πυροσβέστες με 21 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ ρίψεις νερού από αέρος πραγματοποίησαν τέσσερα αεροπλάνα και τρία ελικόπτερα.





