Θεσσαλονίκη: Νεκρό δελφίνι σε παραλία

Ειδοποιήθηκαν οι Λιμενικές Αρχές για την υγειονομική του ταφή.

Νεκρό εντοπίστηκε ένα δελφίνι, στην περιοχή "ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΤΟΥΜΠΕΣ" Δ. Θερμαϊκού.

Από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Νέας Μηχανιώνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης ενημερώθηκε σχετικά η αρμόδια Υπηρεσία για την υγειονομική του ταφή.

