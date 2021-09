Θεσσαλονίκη

Φωτιά σε ξενοδοχείο στην Έδεσσα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξενοδοχείο "τυλίχτηκε" στις φλόγες λίγο πριν τα εγκαίνια. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Πυρκαγιά ξέσπασε λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου σε ξενοδοχείο στο 2ο χλμ Νέου - Παλαιού Αγίου Αθανασίου στην Έδεσσα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στο σημείο έσπευσαν πέντε οχήματα με 15 Πυροσβέστες. Από την πυρκαγιά υπέστη μεγάλες υλικές ζημιές ο εξοπλισμός του ξενοδοχείου που ήταν κλειστό το διάστημα αυτό, αλλά θα ξεκινούσε σε λίγο καιρό τη λειτουργία του.

Το περιστατικό ερευνά το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Έδεσσας.

Πηγή βίντεο: facebook.com/calfopoulos.aris

Ειδήσεις σήμερα:

Κέρκυρα - Εθνικός Ύμνος: χειρόγραφο του Νικόλαου Μάντζαρου (βίντεο)

ΑΝΤ1: το Δελτίο Ειδήσεων ζωντανά από τα Χανιά την Κυριακή (βίντεο)

Γιος Θεοδωράκη: Δεν θα παραστώ στα ασφαλιστικά μέτρα για την κηδεία - Η ανάρτηση