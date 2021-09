Ηράκλειο

Ηράκλειο: Έκλεψε πορτοφόλι και τον... τσάκωσαν

Γεμάτο με πολλά χαρτονομίσματα ήταν το πορτοφόλι που έβαλε στο χέρι ο κλέφτης, πριν βάλουν στα χέρια του... χειροπέδες οι αστυνομικοί.

Στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος αφαίρεσε το πορτοφόλι από άτομο που βρισκόταν εντός επιχείρησης του Ηρακλείου, προχώρησαν χθες το απόγευμα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου. Ο συλληφθείς, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, κατάφερε να αποσπάσει από τον ιδιοκτήτη του το πορτοφόλι, που περιείχε, κατά δήλωση του παθόντα, το χρηματικό ποσό των 1.300 ευρώ και τραπεζικές κάρτες ανάληψης χρημάτων.

Η έρευνα για τον εντοπισμό του, η οποία ξεκίνησε άμεσα, έφερε πολύ σύντομα αποτέλεσμα, αφού αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν και στη διάρκεια ελέγχου να βρουν και να κατασχέσουν τραπεζικές κάρτες ανάληψης που ανήκαν στον παθόντα και το χρηματικό ποσό των 100 ευρώ.

Το προανακριτικό έργο διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου, ενώ ο συλληφθείς, με την σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηρακλείου.

