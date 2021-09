Χανιά

Σημανδηράκης για Μίκη Θεοδωράκη: Τα Χανιά είναι έτοιμα να τον υποδεχτούν

Για την επιθυμία του Μίκη Θεοδωράκη να ταφεί στον Γαλατά Χανίων μίλησε στον ΑΝΤ1 ο Δήμαρχος Παναγιώτης Σημανδηράκης. Τι είπε για τα ασφαλιστικά μέτρα.



Στον Γαλατά Χανίων θα ταφεί τελικά ο Μίκης Θεοδωράκης, μετά το θρίλερ, των προηγούμενων ημερών, ενώ η σορός θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στην Μητρόπολη Αθηνών, από τη Δευτέρα έως και την Τετάρτη.

Για την επιθυμία του Μίκη Θεοδωράκη να ταφεί στον Γαλατά Χανίων μίλησε ο Δήμαρχος της πόλης, Παναγιώτης Σημανδηράκης, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και την Ρίτσα Μπιζόγλη, που μεταδόθηκε ζωντανά από τα Χανιά.

Σχετικά με τα ασφαλιστικά μέτρα για τον ενταφιασμό του μεγάλου μουσικοσυνθέτη που εκδικάζονται την Δευτέρα ο κ. Σημανδηράκης τα χαρακτήρισε ως μια «τυπική διαδικασία».

Όπως επισήμανε «το πρόγραμμα και η πορεία» για την ταφή του Μίκη Θεοδωράκη στον Γαλατά «φαίνεται να ξεκαθαρίζει και είμαστε έτοιμοι για να υποδεχτούμε την σορό του την Πέμπτη»

Ο κ. Σημανδηράκης τόνισε ότι λόγω της μεταφοράς της σορού του Μίκη Θεοδωράκη στα Χανιά αναμένεται να συρρεύσει κόσμος και τόνισε ότι υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση της δημοτικής Αρχής για να είναι όλα έτοιμα.