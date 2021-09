Δωδεκανήσα

Σεισμός στη Ρόδο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σεισμική δόνηση καταγράφηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στα ανοιχτά της Ρόδου.

Σεισμός μεγέθους 4,3 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 0:27 τα ξημερώματα της Δευτέρας στα ανοιχτά της Ρόδου.

Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού ήταν στα 20χλμ δυτικά της Ρόδου (Καταβιάς).

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν στα 12,6 χλμ.

Από τη δόνηση δεν αναφέρθηκαν ζημιές.