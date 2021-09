Καρδίτσα

Καρδίτσα – Εικονικοί εμβολιασμοί: Εισαγγελική έρευνα για τα πλαστά πιστοποιητικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών Λάρισας διέταξε τη διενέργεια ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης.



Στο μικροσκόπιο της εισαγγελίας μπαίνει η υπόθεση με τα πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού στον Παλαμά Καρδίτσας.

Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών Λάρισας Σταμάτης Δασκαλόπουλος διέταξε τη διενέργεια ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης.

Αντικείμενο της έρευνας, την οποία θα θα διενεργήσει ο εισαγγελέας πρωτοδικών Καρδίτσας, είναι η διερεύνηση ποινικών ευθυνών προς κάθε κατεύθυνση. Δηλαδή, και για αυτούς που εξέδωσαν τα πιστοποιητικά αλλά και για αυτούς, στο όνομα των οποίων εκδόθηκαν.

Αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τους εικονικούς εμβολιασμούς προανήγγειλε ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης.

«Η διενέργεια «εικονικών» εμβολιασμών συνιστά βαρύτατο πειθαρχικό παράπτωμα με ποινικές προεκτάσεις που θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Εξετάζουμε την ενίσχυση του πλαισίου για την εξάλειψη τέτοιων συμπεριφορών. Οι ελάχιστοι επίορκοι και θα βρεθούν και θα υποστούν τις συνέπειες», αναφέρει σε νέο μήνυμα του στα social media ο Υπουργός Υγείας.

Αφορμή αποτέλεσαν τα δεκάδες περιστατικά έκδοσης «μαϊμού» πιστοποιητικών εμβολιασμού, στο εμβολιαστικό κέντρο Παλαμά στην Καρδίτσα, όπου υπάλληλος βεβαίωνε στο σύστημα εμβολιασμού ότι πολίτες είχαν κάνει το εμβόλιο ενάντια στον κορονοϊό, χωρίς αυτό να έχει γίνει.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Δευτέρας

Κηδεία Μίκη Θεοδωράκη: την Πέμπτη το πρωί το “ύστατο χαίρε”

Κορονοϊός: Λουκέτο σε μαγαζί για... δυο μήνες!