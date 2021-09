Άγιο Όρος

Φωτιά στο Άγιο Όρος

Στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά από φωτιά ξέσπασε σε δύσβατη περιοχή στο Άγιο Όρος.

Η φωτιά ξέσπασε στις 11 το πρωί σε περιοχή κοντά στη σκήτη της Αγίας Άννας, χωρίς να απειλείται.

Στο σημείο της φωτιάς σπεύδουν τέσσερα εναέρια μέσα πραγματοποιούν ήδη ρίψεις νερού από αέρος, ενώ επιχειρούν 30 πυροσβέστες, με 11 οχήματα.

