Θεσσαλονίκη: Σύλληψη νεαρού για δολοφονία ηλικιωμένης με ξυλοδαρμό

Ο νεαρός κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου ηλικιωμένη.

Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 20χρονος που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου 88χρονη την οποία αποπειράθηκε να ληστέψει, μέσα στο σπίτι όπου διέμενε, στο Βαθύλακκο Θεσσαλονίκης. Κατηγορείται για απόπειρα ληστείας που είχε ως συνέπεια τον θάνατο της ηλικιωμένης και μέχρι την απολογία του παραμένει υπό κράτηση.

Ο ίδιος κατηγορούμενος, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., είχε μπει και πριν από δέκα μήνες στο σπίτι της άτυχης ηλικιωμένης, όταν κατάφερε να της αποσπάσει 640 ευρώ και διάφορα άλλα αντικείμενα. Τα μεσάνυχτα της περασμένης Τετάρτης προς Πέμπτη, φαίνεται πως "επισκέφθηκε" εκ νέου την οικία της. Αυτή τη φορά όμως δεν βρήκε τίποτα και προκειμένου να του αποκαλύψει η παθούσα το σημείο όπου φύλαγε τα χρήματά της, κατηγορείται ότι άσκησε βία εναντίον της. Από τα βίαια χτυπήματα η άτυχη γυναίκα έπεσε αναίσθητη στο πάτωμα και ο ίδιος τράπηκε σε φυγή, χωρίς "λεία".

Την 88χρονη εντόπισε το πρωί της Πέμπτης, 2 Σεπτεμβρίου, η οικιακή βοηθός που ειδοποίησε τις Αρχές. Διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης όπου νοσηλεύτηκε αλλά λίγες μέρες αργότερα κατέληξε. Αξιοποιώντας το προανακριτικό υλικό που συνέλλεξαν, αστυνομικοί του τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, έφτασαν στα ίχνη του και και σήμερα το πρωί τον συνέλαβαν στην περιοχή Ευκαρπία, σε εκτέλεση σχετικού εντάλματος που είχαν εκδώσει οι δικαστικές Αρχές της πόλης.

