Εικονικοί εμβολιασμοί - Κοζάνη: Ελέγχονται ένας γιατρός και νοσηλεύτριες

Οι υγειονομικοί φέρονται να εμβολιάστηκαν σε Κέντρα Υγείας ενώ μπορούσαν να το κάνουν εκεί όπου εργάζονται. Τι δήλωσε ο διοικητής του Μαμάτσειου.

Μετά το σκάνδαλο με τα πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού στο κέντρο Υγείας Παλαμά στην Καρδίτσα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται έρευνα των αρμόδιων υγειονομικών αρχών στην Κοζάνη για δύο νοσηλεύτριες και έναν ουρολόγο που θεωρούνται πως έχουν καταθέσει πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού κατά του κορoνοϊού.

Συγκεκριμένα, η μία νοσηλεύτρια εργάζεται στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης και ελέγχεται επειδή έχει προσκομίσει πιστοποιητικό εμβολιασμού από το Κέντρο Υγείας Παλαμά, εκεί όπου μία διοικητική υπάλληλος εξέδωσε συνολικά 33 πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού.

Οι άλλοι δύο ελέγχονται επειδή προσκόμισαν πιστοποιητικά από άλλα Κέντρα Υγείας ενώ μπορούσαν να είχαν εμβολιαστεί στο νοσοκομείο της πόλης.

Ο διοικητής του Μαμάτσειου Στέργιος Γκανάτσιος ανέφερε στο kozanimedia πως «ούτως ή άλλως όλα τα πιστοποιητικά εμβολιασμού όλων των εργαζόμενων υπόκεινται σε εξονυχιστικό έλεγχο» ενώ ο εκπρόσωπος του Σωματείου Εργαζομένων Δημήτρης Ντέντης, ανέφερε πως υπάρχει θέμα προς έρευνα και μόνο, αρνούμενος να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ολοκληρώθηκε η ΕΔΕ στο κέντρο Υγείας Παλαμά

Την ίδια ώρα με διαδικασίες εξπρές ολοκληρώθηκε η ΕΔΕ της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας για τους εικονικούς εμβολιασμούς στο Κέντρο Υγείας Παλαμά. Σύμφωνα με το πόρισμα που εκδόθηκε, συνολικά 33 άτομα έλαβαν πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ακόμη ένας ΑΜΚΑ που βρισκόταν υπό διερεύνηση, τελικά αποδείχθηκε ότι αφορά άτομο που φαίνεται στο σύστημα ως εμβολιασμένος, χωρίς να έχει κάνει το εμβόλιο για τον κορωνοϊό.

Όπως λένε πηγές του Κ.Υ Παλαμά αλλά και της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας που μίλησαν στο protothema.gr, η διοικητική υπάλληλος «πιάστηκε» όταν σε απογευματινή ώρα συνδέθηκε στο τάμπλετ, πέρασε δυο εικονικούς εμβολιασμούς και το έκλεισε.

Μετά τη λήξη της βάρδιας μία άλλη νοσηλεύτρια έκανε τον σχετικό έλεγχο και διαπίστωσε πως κάποιος είχε χρησιμοποιήσει το τάμπλετ, με αποτέλεσμα να ειδοποιήσει άμεσα τον υπεύθυνο της εμβολιαστικής γραμμής. Αυτομάτως διατάχθηκε έλεγχος, από τον οποίο προέκυψαν οι εικονικοί εμβολιασμοί.

Η διοικητική υπάλληλος, που εργάζεται 12 χρόνια στο Κ.Υ Παλαμά, από τα μέσα Μαΐου είχε τοποθετηθεί στην εμβολιαστική γραμμή για να βοηθήσει στο μεγάλο εγχείρημα των μαζικών εμβολιασμών και είχε πρόσβαση στα τάμπλετ, εν γνώσει των προϊσταμένων της. Όπως λένε οι ίδιες πηγές, τα 33 άτομα που έλαβαν τα ψεύτικα πιστυοποιητικά εμβολιασμού φαίνεται ότι είναι όλα συγγενείς, φίλοι και γνωστοί της υπαλλήλου, κάτι που απομακρύνει το ενδεχόμενο να πρόκειται για εκτεταμένο κύκλωμα έκδοσης πιστοποιητικών «μαϊμού».

