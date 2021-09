Δωδεκανήσα

Ρόδος: το ζευγάρι που “άλλαξε ζωή” μετά από ατύχημα την ημέρα του γάμου (βίντεο)

Η Ρίτσα Μπιζόγλη, που την Τρίτη μετέδωσε απευθείας το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 από το "νησί των Ιπποτών", συνάντησε τον Νίκο και την Ανθή, εμπνευστές του “rolling ever after”.

Ο Νίκος και η Ανθή είναι δύο νέοι άνθρωποι, που πιάνουν το νήμα της ζωής τους από ένα καινούργιο σημείο.

Την ημέρα του γάμου τους, πέρυσι τον Μάιο, ο Νίκος τραυματίστηκε σοβαρά και διαγνώστηκε με τετραπληγία. Έτσι, επαναπροσδιόρισαν τα δεδομένα της ζωής τους, χωρίς όμως εκπτώσεις: δημιούργησαν ένα κανάλι στο YouTube, που το ονόμασαν “rolling ever after”.

To “rolling ever after”, όπως λέει η Ρίτσα Μπιζόγλη, είναι ένα ημερολόγιο που δείχνει την καθημερινότητα τους και γίνεται «πυξίδα» για εκατοντάδες ανθρώπους, που αντιμετωπίζουν ανάλογες καταστάσεις. Όπως αναφέρει το ζευγάρι, προσπαθούν να δουν, να καταγράψουν και να παρουσιάσουν τα πράγματα από μια διαφορετική οπτική.

Όσο για τα όνειρα τους; όπως υποστηρίζει ο Νίκος, «Έχουμε πάρα πολλά πράγματα που θέλουμε να κάνουμε, αλλά…. δεν θέλουμε να επικεντρωνόμαστε, δηλαδή βλέπουμε κάθε μέρα σαν να είναι η τελευταία. Γιατί, λόγω αυτού που μας συνέβη, λόγω του ατυχήματος δηλαδή, μέσα σε ένα δευτερόλεπτο μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου, οπότε το να κάνεις όνειρα και να λες ότι “αύριο θα κάνω αυτό”, είναι… είναι λίγο περίεργο για μας τώρα… Έχουμε κάποιους στόχους και ευελπιστούμε να τους κάνουμε».

«Εγώ είμαι της άποψης, και το πέρασα λιγάκι αυτό, ότι δεν υπάρχει όριο στα όνειρα.... “Sky is the limit”», λέει η Ανθή.

Παρακολουθείστε το βίντεο με την συνάντηση του ζευγαριού και όσα εξομολογήθηκαν στην Ρίτσα Μπιζόγλη:

