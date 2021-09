Θεσσαλονίκη

Εικονικοί εμβολιασμοί - Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική έρευνα στο “Γεννηματάς”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρέμβαση εισαγγελέα για τα πλαστά πιστοποιητικά στο "Γεννηματάς". Ήδη για την υπόθεση διεξάγεται ΕΔΕ για τέσσερις υγειονομικούς.

Ποινικές ευθύνες για την υπόθεση των πλαστών πιστοποιητικών εμβολιασμού στο νοσοκομείο Γεννηματάς της Θεσσαλονίκης, αναζητεί η Εισαγγελία Πρωτοδικών της πόλης, με προκαταρκτική έρευνα που διατάχθηκε.

Ειδικότερα, η εισαγγελέας ποινικής δίωξης ζήτησε από την Κρατική Ασφάλεια Θεσσαλονίκης να διενεργήσει έρευνα για τα αδικήματα της ψευδούς βεβαίωσης, της χρήσης πλαστού εγγράφου και ό,τι άλλο προκύψει από την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης.

Στο «κάδρο» της προκαταρκτικής εξέτασης βρίσκονται τέσσερις εργαζόμενοι του νοσοκομείου, τρεις του νοσηλευτικού προσωπικού και μία του διοικητικού, που φέρονται να προσκόμισαν πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού προκειμένου να μην τεθούν σε αναστολή εργασίας.

Ήδη για την υπόθεση διεξάγεται ΕΔΕ.

Ειδήσεις σήμερα:

Έκτατο δελτίο ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Εξαδάκτυλος για εμβόλιο στον παιδίατρο: δωρεάν για τους γονείς

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη επικίνδυνος καταζητούμενος με “Ερυθρά Αγγελία”