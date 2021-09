Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Λεωφόρος Μίκη Θεοδωράκη θα ονομαστεί η οδός Λαγκαδά

Έμπρακτη απόδοση τιμής στον μεγάλο μουσουργό, από τέσσερις Δήμους του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης.

Τέσσερις Δήμοι της Θεσσαλονίκης (Παύλου Μελά, Νεάπολης Συκεών, Αμπελοκήπων και Θεσσαλονίκης) αποφάσισαν από κοινού την μετονομασία της οδού Λαγκαδά σε λεωφόρο “Μίκη Θεοδωράκη” προς τιμήν του συνθέτη , o οποίος έφυγε από την ζωή σε ηλικία 96 ετών.

Στη συνάντηση του δημάρχου Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνου Ζέρβα, με τον δήμαρχο Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Λάζαρο Κυρίζογλου, τον δήμαρχο Νεάπολης – Συκεών, Σίμο Δανιηλίδης και τον δήμαρχο Παύλου Μελά, Δημήτρη Δεμουρτζίδη, τέθηκε το ζήτημα της αλλαγής ονομασίας της οδού Λαγκαδά σε λεωφόρο “Μίκη Θεοδωράκη”, κάτι που είχε απόλυτη ομοφωνία.

" Η οδός διασχίζει τέσσερις δήμους, φτωχογειτονιές, τις οποίες ύμνησε ο Μίκης Θεοδωράκης, και καταλήγει στην πλατεία Δημοκρατίας για την οποία δημοκρατία, ο Μίκης Θεοδωράκης πάλεψε σε όλη τη ζωή το υ. Ένας δημιουργός παγκόσμιας εμβέλειας " είπε ο κ. Δημήτρης Δεμουρτζίδης αναφερόμενος στον Μίκη Θεοδωράκη. " Ο εν λόγω δρόμος περνάει μπροστά από το στρατόπεδο Παύλου Μελά. Στρατόπεδο μνήμης, αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, εκεί όπου θα στεγαστεί το αντίστοιχο μουσείο ", δ ήλωσε ο κ. Ζέρβας . Από πλευράς του, ο κ. Σίμος Δανιηλίδης σημείωσε ότι "ομοφωνήσαμε να αποδώσουμε τις τιμές στον Μίκη των αγώνων, της δημοκρατίας, του πολιτισμού και της τέχνης". Ο κ. Κυρίζογλου τόνισε ότι "οι εισηγήσεις θα ληφθούν από τα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων της οδού. Δηλαδή η β' κοινότητα Θεσσαλονίκης, και τις κοινότητες Νεάπολης, Πολίχνης, Σταυρούπολης και Αμπελοκήπων". Στη συνάντηση, μάλιστα, στο γραφείο του Δημάρχου Θεσσαλονίκης το jukebox -οικογενειακό κειμήλιο της οικογένειας του καλλιτέχνη (σ.σ. έγινε δωρεά στον Δήμο)- έπαιζε μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη.