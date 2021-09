Αχαΐα

Ο ΑΝΤ1 στην Πάτρα - Μαστοράκου: πολλά τηλέφωνα σε γιατρούς για πλαστά πιστοποιητικά

Έναντι ποιου ανταλλάγματος πολίτες αναζητούν επίορκους υγειονομικούς, προκειμένου να λάβουν “μαϊμού” πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης.

«Έχω δεχθεί προφορικές πληροφορίες από γιατρούς, δυστυχώς όχι γραπτές καταγγελίες, ότι δέχονται οχλήσεις από πολίτες για να λάβουν πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού», είπε η Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας, Άννα Μαστοράκου, μιλώντας στην Ρίτσα Μπιζόγλη, που παρουσίασε απευθείας από την Πάτρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, το απόγευμα της Τετάρτης.

«Είναι κάτι που φαίνεται οργανωμένο, καθώς βολιδοσκοπούνται οι περιοχές ανά την χώρα, ώστε όποιο κενό βρουν να μπορέσουν να πάρουν τέτοια πιστοποιητικά», προσέθσε.

Όπως σημείωσε η κ. Μαστοράκου, «είναι πολλά τα τηλέφωνα σε γιατρούς του Δημοσίου, για να πάρουν πλαστό πιστοποιητικό. Αν δεν δεχθεί ο ένας πάνε στον άλλον, μέχρι να βρουν κάποιον πρόθυμο»

Τόνισε ότι «αυτό γίνεται με αντάλλαγμα 100 έως 200 ευρώ», ενώ επεσήμανε ότι «το φαινόμενο έχει ενταθεί λόγω των μέτρων για τους μη εμβολιασμένους από τις 13 Σεπτεμβρίου».

Η κ. Μαστοράκου είπε ότι τέτοια φαινόμενα, πέραν των προφανών συνεπειών που έχουν, προκαλούν σύγχυση και ως προς το συνολικό επιδημιολογικό φορτίο στην περιοχή, το οποίο είναι ήδη επιβαρυμένο και αυξημένο, λόγω και της περιόδου του παραθερισμού.

Όπως κατέληξε η Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, «σήμερα έδωσα στοιχεία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και είμαι στην διάθεση οποιουδήποτε», προκειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση.





