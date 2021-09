Αχαΐα

Πάτρα - Κορονοϊός: αύξηση κρουσμάτων σε νεογνά και παιδιά (βίντεο)

Η ανησυχητική αύξηση στα περιστατικά τους τελευταίους μήνες, έχει προκαλέσει “συναγερμό”, λόγω της αυξημένης μεταδοτικότητας της μετάλλαξης Δέλτα. Ωστόσο, ούτε αυτό αρκεί για να πειστούν όλοι να εμβολιαστούν.

Της Λίλιαν Τσουρλή

Ο ΑΝΤ1 και η Λίλιαν Τσουρλή, που βρέθηκαν στην Πάτρα, από όπου η Ρίτσα Μπιζόγλη παρουσίασε σε απευθείας μετάδοση το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, την Τετάρτη, συνάντησαν τον Κώστα. Ο Κώστας είναι μόλις 12 ετών. Είναι ένα από τα δεκάδες παιδιά που εδώ και 1,5 χρόνο, η σχολική του ζωή, αλλά και η καθημερινότητα του ίδιου και της οικογένειάς του άλλαξαν, λόγω της πανδημίας. Ιδίως, όταν οι αγαπημένοι του παππούς και γιαγιά νόσησαν από κορονοϊό.

Όπως λέει ο Κώστας Γκότσης, καθώς ήταν επίπονη η νόσηση από κορονοϊό για την γιαγιά του, «με το που άνοιξε η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό και γενικώς από όταν ήξερα ότι θα κάνουν και τα παιδιά, δεν είχα κανένα θέμα ούτε κανένα πρόβλημα, να πάω να κάνω το εμβόλιο»

Ο κορονοϊός στην Αχαΐα έχει «φωλιάσει» σε αρκετές οικογένειες. Δεν είναι λίγοι οι γονείς που τους τελευταίους μήνες νοσηλεύτηκαν σε μονάδες Covid ενηλίκων, την ίδια στιγμή που τα παιδιά τους βρίσκονταν σε εκείνες των Παίδων. Από την αρχή της πανδημίας μέχρι σήμερα, στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στην Πάτρα, έχουν νοσηλευθεί 22 νεογνά. Όλα σε ειδικούς θαλάμους αρνητικής πίεσης, μέχρι να βγουν αρνητικά τα αποτελέσματά τους. Στην Παιδιατρική Κλινική αντίστοιχα, τα παιδιά που νοσηλεύτηκαν, μόνο τον τελευταίο χρόνο, ανήλθαν σε 107, ενώ θετικά στα εξωτερικά ιατρεία διαγνώστηκαν 207 παιδιά, με τα ποσοστά τους δύο τελευταίους μήνες του καλοκαιριού να ανεβαίνουν κατακόρυφα.

Η Αναστασία Βαρβαρήγου, Καθ. Παιδιατρικής-Νεογνολογίας, Υπεύθυνη Α' και Β' Παιδιατρικής Κλινικής στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, βλέπει καθημερινά τις επιπτώσεις της μετάλλαξης Δέλτα στον παιδικό πληθυσμό. Όπως λέει στον ΑΝΤ1, «Είναι πάρα πολύ μεταδοτική στα παιδιά αυτή η ιδιαίτερη μετάλλαξη και το πιο σημαντικό είναι ότι έτσι, αν αυξηθεί ο μαζικός εμβολιασμός και το τείχος της ανοσίας, θα μειωθούν και οι μεταλλάξεις, γιατί μπορεί η επόμενη μετάλλαξη είναι ακόμη ισχυρότερη από αυτήν εδώ που υπάρχει και μάλλον έτσι θα είναι».

Όμως, δεν είναι όλοι οι γονείς στην Πάτρα απόλυτα πεπεισμένοι. Η Παρασκευή έχει τρία ανήλικα παιδιά και παρότι βλέπει καθημερινά και από πρώτο χέρι τις επιπτώσεις του κορονοϊού στις κλινικές Covid, πήρε την απόφαση να μην εμβολιαστεί αυτή και τα παιδιά της, μία απόφαση που έχουν πάρει αρκετοί συνάδελφοί της νοσηλευτές στην Αχαΐα. Όπως λέει η Παρασκευή Δημοπούλου, νοσηλεύτρια στη ΜΕΘ-Covid στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, «Ο ιός υπάρχει. Μη γελιόμαστε, το έχουμε δει και στην εργασία μας, δεν είμαστε κατά του εμβολίου. Δεν θέλω να βάλω προσωπικά σε κίνδυνο την υγεία των παιδιών μου. Θέλω να βγουν μακροπρόθεσμες και πιο... κλινικές δοκιμές και πιο ασφαλή επιστημονικά δεδομένα και μέχρι τότε να το δούμε. Διατηρώ απλά τις επιφυλάξεις μου, δεν είμαι αρνητική στον εμβολιασμό των παιδιών».

Όμως, οι ειδικοί επιμένουν ότι οι έρευνες που έχουν γίνει, παρότι σε χρόνο ρεκόρ, είναι πιο εμπεριστατωμένες και από αυτές που υπάρχουν για εμβόλια που κυκλοφορούν εδώ και χρόνια. Και υπάρχει κι ακόμη ένας φόβος. Πίσω από τις διπλές πόρτες, και τα μέτρα ασφαλείας στις μονάδες που νοσηλεύονται παιδιά με κορονοϊό, γιατροί και νοσηλευτές αρχίζουν να παρατηρούν ότι οι επιπτώσεις σε πολλά παιδιά, διαρκούν περισσότερο από την ίδια την ασθένεια.

Όπως αναφέρει ο Γαβριήλ Δημητρίου, Καθηγητής και Διευθυντής της Παιδιατρικής Κλινικής στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, «Μπορεί να αφήσει διάφορα θέματα. Έχει περιγραφεί αυτό το long-covid σύνδρομο που έχει τουλάχιστον ένα σύμπτωμα της νόσου για μήνες μετά τη νόσηση. Ουσιαστικά στρέφεται εναντίον των ίδιων των οργάνων κυρίως της καρδιάς. άρα θεωρητικά υπάρχει πάντα κίνδυνος και για τα παιδιά».

Σε περιοχές όπως η Αχαΐα που όχι μόνο μέτρησαν την πρώτη συρροή του ιού ενάμισι χρόνο πριν, αλλά θρήνησαν και τον πρώτο νεκρό, λίγο πριν το άνοιγμα των σχολείων, το στοίχημα του εμβολιασμού των παιδιών ίσως να αποδειχθεί καθοριστικό.